Kylian Mbappe kasvatti MM-turnauksen maalisaldonsa Lionel Messin tavoin jo seitsemään ratkaisemalla Paraguay-ottelun voiton rangaistuspotkusta Ranskalle 70. minuutilla. Pilkun hankki Desire Doue.
Ottelu oli fyysinen. Altavastaaja Paraguay käytti kovia keinoja Ranskan tähtien pysäyttämiseksi.
– Tiesimme, millainen ottelu tästä tulee. Jos meidän pitää liata kätemme, teemme sen. Pystymme pelaamaan rumaa jalkapalloa, Mbappe kommentoi voiton jälkeen.
– He luulivat, että tulemme kentälle smokeissa, mutta näytimme heille. Tuo on heidän jalkapalloaan, eikä ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa pelata. He yrittivät kaataa meidät tuolla tavalla, mutta voitimme, maalinsylkijä jatkoi.
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Matias Galarza (vas.) yritti saada Kylian Mbappen raiteiltaan MM-nurmella.
Yksi esimerkki Paraguayn otteista Mbappeen nähtiin 38 minuutin kohdalla, kun jo Saksaa vastaan sikaillut Matias Galarza kaatoi viikatemaisella iskullaan Ranskan tähden.
– Nyt ovat alkaneet ne rottailut, joita odottaa sopi, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen totesi.
– Galarza on toistaikseksi näiden kisojen rottarankingin ykkönen, Virkkunen jatkoi.
Uzbekistanilaistuomari Ilgiz Tantashev seurasi tapahtunutta aivan vierestä, mutta keltainen kortti ei jostain ihmeen syystä noussut.
Mbappen ja Galarzan välisen tilanteen näet alta olevalta videolta alkaen kohdasta 3.27. Juttu jatkuu kohokohtavideon alla.
8:32Ottelun kohokohdat: Ranska kaatoi Paraguayn 1–0 Kylian Mbappen maalilla.