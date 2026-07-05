Ranskan tähdet, ja erityisesti maalitykki Kylian Mbappe, joutuivat äärimmäisen fyysiseen taistoon Paraguayn kanssa jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierässä. Ranskan 1–0-voitto ei tullut helpolla.

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