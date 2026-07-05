AMC Theatresin toimitusjohtaja Adam Aron kertoi sosiaalisessa mediassa ehkä hiukan liikaa superpari Taylor Swiftin ja Travis Kelcen häistä.

AMC Theatresin toimitusjohtaja Adam Aron kertoi perjantai-iltana X-palvelussa yksityiskohtia poptähti Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelcen häistä, jotka järjestettiin aivan New Yorkin ytimessä Madison Square Gardenissa 3. heinäkuuta. Nyt jo poistetusta julkaisusta kertoi Variety.

– Paikka ei näyttänyt Madison Square Gardenilta. Heti sisään astuttaessa kaikki, lattiat, seinät ja katto, oli verhottu persikanvärisiin ja valkoisiin kankaisiin. Esillä oli suuria kuvia Taylorista ja Travisista eri ikävaiheissa, vuosi vuodelta, aina yksivuotiaasta myöhäiseen teini-ikään saakka, Aron kirjoitti.

Hänen julkaisunsa mukaan pieni osa oli areenasta rajattu, eikä olisi voinut ikinä arvata, että siellä pelataan koripallo- tai jääkiekko-otteluita.