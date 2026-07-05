jälkeen. Pelin ainokaisen rangaistuspotkusta laukonut Mbappe sai matsissa kovaa kohtelua vastustajilta, mutta kehui joukkueensa kylmäpäisyyttä.
Deschamps hämmästeli sitä, miten Ranska sai kaikki ottelun kolme keltaista korttia, vaikka Paraguay oli selvästi rikkovampi osapuoli.
BBC:n artikkelissa haukuttiin uzbekistanilaistuomari Ilgiz Tantashevin suoritus, sillä hän ei ensin viheltänyt myöskään Ranskan rankkariin johtanutta tilannetta, vaan selvä virhe poimittiin pois VAR-huoneesta.
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2:00MTV Urheilun MM-studio: "Huonoin tuomarisuoritus, mitä olen nähnyt" – Paraguay selvisi korteitta Ranskaa vastaan.
Paraguayn pelaajien otteet tyrmättiin laajan asiantuntijajoukon toimesta.
– Sitä oli noloa seurata. Paraguay on tuota parempi joukkue. He puolustivat erittäin hyvin, eikä heidän olisi tarvinnut käyttää näitä kepulikonsteja, entinen huippupuolustaja Micah Richards totesi.
– He käyttivät jokaisen likaisen keinon, Skotlannin maajoukkueen ex-pelaaja Pat Nevin sanoi.
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Kylian Mbappe ei sortunut ylilyönteihin häntä kuumentaneen Paraguayn joukkueen puristuksessa.2026 Allstar