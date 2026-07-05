Täysteilaus MM-kisoissa: "Tämä ei ole vain häpeällistä, tämä on pahempaa"

jälkeen. Pelin ainokaisen rangaistuspotkusta laukonut Mbappe sai matsissa kovaa kohtelua vastustajilta, mutta kehui joukkueensa kylmäpäisyyttä.

BBC:n artikkelissa haukuttiin uzbekistanilaistuomari Ilgiz Tantashevin suoritus, sillä hän ei ensin viheltänyt myöskään Ranskan rankkariin johtanutta tilannetta, vaan selvä virhe poimittiin pois VAR-huoneesta.

– Sitä oli noloa seurata. Paraguay on tuota parempi joukkue. He puolustivat erittäin hyvin, eikä heidän olisi tarvinnut käyttää näitä kepulikonsteja, entinen huippupuolustaja Micah Richards totesi.

– Paraguayn pelaajat häpäisivät itsensä. Jos he olisivat joukkueessani, repisin heidät pois kentältä, Hart tykitti.

– Tämä ei ole vain häpeällistä, tämä on pahempaa, hän summasi.

Alla olevilla videoilla ottelun kohokohdat ja tilanne, jossa Paraguayn Matias Galarza kohdistaa sikamaisen iskun Kylian Mbappeen – ja selviää ilman varoitusta.