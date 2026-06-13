Ison-Britannian seivästähti Molly Caudery joutuu jättämään kisakautensa kesken. 26-vuotias urheilija kertoo käyneensä kiireellisessä leikkausoperaatiossa.

Caudery julkaisi tänään Instagram-tilillään kuvan, jossa hän makaa hyväntuulisena sairaalavuoteessa. Kuvan oheen kirjattu teksti kuitenkin paljastaa, että kyse on kaikkea muuta kuin iloisista uutisista.

– Kiireellinen selkäleikkaus ei kuulunut vuoden 2026 bingokorttiini. Ja noin vain kauteni on ohi. Sydämeni särkyy pelkästään tämän kirjoittamisesta. Menetän taas yhdet arvokisat ja samalla kotikisat, Caudery kirjoittaa.

Caudery kertoo selkänsä vaatineen mikrodiskektomiaa, toimenpidettä, jossa osa selkänikamien välissä olevasta nikamavälilevystä poistetaan.

– Minulla oli viime viikolla selkäkipua, joka paheni nopeasti, ja lisävahinkojen estämiseksi tarvittiin välitöntä kirurgista toimenpidettä.

– Leikkaus onnistui, ja toipumiseni alkaa tänään. Luulin, että vuodesta 2026 tulisi minun vuoteni kaiken sen jälkeen, mitä Pariisissa ja Tokiossa sekä niiden välissä tapahtui.

Vuonna 2024 Caudery jäi Pariisin olympialaisissa karsintaan, kun hän ei onnistunut ylittämään edes aloituskorkeutta. Viime vuonna hän loukkasi nilkkansa Tokion olympialaisten karsinnan lämmittelyssä eikä pystynyt osallistumaan kilpailuun.

Caudery on ollut naisten seipäässä viime vuosien paras eurooppalainen, ja hän olisi ollut suurin mestarisuosikki elokuussa Birminghamissa käytävissä EM-kisoissa.

Tämän kauden maailmantilastossa Caudery on toisena hypättyään maaliskuun MM-hallikisoissa maailmanmestariksi tuloksella 485. Viime viikolla hän voitti Timanttiliigan osakilpailun Roomassa ylitettyään 480.