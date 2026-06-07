Armand Duplantis yllätti vaisuudellaan.
Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis jäi ensimmäisen kerran ilman voittoa sitten heinäkuun 2023.
Australian Kurtis Marschall vei nimittäin Timanttiliigan Tukholman osakilpailun voiton tuloksella 590.
Duplantis jäi toiseksi itselleen vaatimattomalla noteerauksella 580. Ruotsalainen yritti kahdesti 600:sta epäonnistuneesti ja teki vielä yhden heikon yrityksen 605:stä.
MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta äimisteli, että "nähdään kyllä aika kovia ihmeitä".
Duplantisin edellinen alle kuuden metrin kilpailu oli viime elokuulta, kun hän voitti juuri Tukholmassa Suomea vastaan käydyn maaottelun seiväshypyn tuloksella 580. Maailmanluokan kisassa hän jäi alle kuuteen metriin viimeksi huhtikuussa 2025, jolloin Kiinan Xiamenin Timanttiliigassa irtosi voitto tuloksella 592.
Duplantis hyppäsi maaliskuussa Uppsalassa maailmanennätykseksi 631.
Ruotsalainen on menossa naimisiin, eikä ole häidensä vuoksi mukana seuraavassa Timanttiliiga-osakilpailussa Oslossa 10. kesäkuuta.