Poikien mielenterveysongelmia ei osata tunnistaa, kertoo tuore selvitys. Tutkija näkee sosiaalisen median lietsovan haitallista macho-kulttuuria.

Keskiviikkona julkaistu selvitys esittelee pitkän listan suomalaisten poikien ja nuorten miesten kohtaamia ongelmia.

Pojat ja nuoret miehet vakavasti ottaen -nimisessä selvityksessä käydään läpi poikien asemaa muun muassa oppimistulosten, väkivallan, mielenterveyden ja sosiaalisen median näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriölle tehty selvitys on osa Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa.

Selvityksen tehnyt Helsingin yliopiston tutkija Harry Lunabba sanoo, että monet vanhentuneet asenteet estävät usein tunnistamasta poikiin liittyviä ongelmia.

Vaikka muuten yhteiskunnassa miesten asema on vahva, sama ei päde poikiin. Kun pojat nähdään etuoikeutettuina, ei heidän haavoittuvuuttaan nähdä. Mistään kriisistä ei kuitenkaan ole kyse.

– On monia hyviä asioita poikien elämässä. Monet kehityssuunnat ovat myönteisiä. Vaikuttaa siltä, että ongelma on siinä, että heikoimmassa asemassa olevien ryhmä kasvaa. Yhteiskunta ei kehity tasa-arvoisella tavalla, ja meillä on ryhmiä, jotka jäävät muiden jalkoihin, Lunabba toteaa.

– Edelleen meillä on yhteiskunnassa poikien oppimisen kannalta haitallisia asenteita kuten ’pojat on poikia’ ja oletetaan, että pojat eivät niin paljon ponnistele koulussa tai ikään kuin annetaan periksi. Odotetaan eri asioita tytöiltä ja pojilta, totesi puolestaan selvityksen julkistustilaisuudessa puhunut sosiaaliturvaministeri (kok).