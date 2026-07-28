Iltavirkun ja aamuvirkun arki saadaan sujumaan toisen unta kunnioittamalla.

Ilta- ja aamuvirkun yhteiselon onnistuminen ei välttämättä ole itsestään selvä asia, mutta unilääkäri Henri Tuomilehto ja unitutkija Jenni Tuomilehto ovat löytäneet omassa arjessaan hyvän toimintamallin molempien unien turvaamiseksi.

Aamuvirkku Jenni Tuomilehto kertoo, ettei yksinkertaisesti pysty valvomaan illalla myöhään.

– Minun pitää mennä aikaisin nukkumaan. Herään aamulla aikaisin. Aamut ovat parasta hetkeäni. Nautin niistä, kun saan olla yksin, hän kertoo Huomenta Suomessa.

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Niinpä pariskunta on sopinut, ettei iltavirkuksi tunnustautuva aviomies ota illalla enää työasioita puheeksi.

– Kun me olemme laittaneet kirjan kannet kiinni, niin Henri ei puhu minulle työasioista. Samoin kuin aamulla minä yritän olla puhumatta innostuneena, Jenni Tuomilehto sanoo.

– Aamupala ensin, ja sitten keskustellaan töistä vasta, Henri Tuomilehto vahvistaa.

Käytännöksi muodostuneet tavat ovat tuottaneet tulosta.

– Ollaan huomattu, että toimii kyllä tosi hyvin. Yritän pitää illalla loistavat ideani sisälläni, ja esittää ne seuraavana päivänä, ettei mene Jennin unet sekaisin, kun siellä aivot alkaa raksuttaa.

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