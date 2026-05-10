



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Voiko toimitusjohtaja jäädä vanhempainvapaalle? | MTV Uutiset

Maria tuli raskaaksi ja pelkäsi saavansa potkut – sitten yritys teki jotain poikkeuksellista Maria tuli raskaaksi ja pelkäsi saavansa potkut. Julkaistu 10.05.2026 18:00 (Päivitetty 10.05.2026 18:28 ) Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Toimitusjohtajan sopimuksessa on tyhjä kohta vanhempainvapaan kohdalla. Voiko hän jäädä vapaalle hoitamaan lastaan? Luovan digitaalisen toimiston Avidlyn toimitusjohtaja Maria Flemmich-Suominen päätyi johtajan urallaan harvinaiseen ratkaisuun. Hän sai toimitusjohtajan sijaisen siksi aikaa, kun hän viettää vanhempainvapaataan tulevan kuopuksen kanssa. Ratkaisu ei ole tavanomainen, sillä Suomen laissa toimitusjohtajilla ei ole automaattisesti mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata, vaan se pitää aina erikseen neuvotella, Flemmich-Suominen kertoo. Se, ettei toimitusjohtajan sopimukseen kuulu vanhempainvapaata itsestäänselvyytenä, johtuu siitä, että toimitusjohtaja on juridisesti toimielin, eikä siten kuulu saman lainsäädännön piiriin kuin esimerkiksi työntekijät. Flemmich-Suominen kertoo myös toisen syyn. – Harvemmin toimitusjohtaja on nuorempi nainen, joka on vielä hedelmällisessä iässä. Meilläkään ei ole aikaisemmin ollut naistoimitusjohtajaa eikä myöskään raskaana olevia. 8:53 Maria Flemmich-Suominen kertoo haastattelussa toimitusjohtajuuden ja äitiyden ongelmakohdista. Lue myös:

Miten kymmenen lapsen äiti pärjää arjessa? Kolme äitiä kertoo tarinansa

Pelkona potkut

Flemmich-Suominen kertoo jännittäneensä, kun perheenlisäyksestä piti kertoa yrityksen hallitukselle. Pelkona oli potkut, ja siihen Flemmich-Suominen oli myös varautunut.

– Tiedän hyvin paljon tapauksia muista naisjohtajista, jotka on vähemmän tai enemmän kauniisti ohjattu ulos ja irtisanottu.

Ruotsalaisomisteisen yrityksen hallitus oli onneksi onnellinen Flemmich-Suomisen puolesta ja valmis etsimään ratkaisua asiaan. Mutta kysymys kuuluikin, miten.

– Koska tähänhän ei ole (Avidlyssä) määritelty, miten se pitäisi ratkaista. Päädyttiin siihen, että olen äitiyslomalla sen aikaa kuin haluan olla. Juridisesti hallituksella ei olisi ollut velvoitetta tarjota sitä minulle, mutta he halusivat.

Flemmich-Suominen jää vuoden vanhempainvapaalle kesäkuussa.

Yrityksen sisäinen kulttuuri vaikuttaa

Mitä Flemmich-Suominen haluaisi muuttaa oman kokemuksensa pohjalta?

Ainakin hän näkisi positiivisena, jos yritysten hallitukset näkisivät vanhempainvapaan mahdollisuutena ja neuvoteltavana asiana toimitusjohtajan sopimuksessa.

Lisäksi kysymykseen nousee yrityksen oma sisäinen kulttuuri.

– Miten yritystä johdetaan ja annetaanko mahdollisuus vanhempainvapaaseen? Ja myös se, että rangaistaanko siitä, jos on vanhempainvapaata tai pieniä lapsia?

Rangaistuksella Flemmich-Suominen tarkoittaa sitä, otetaanko jatkossa enää mukaan projekteihin ja tarjotaanko ylenemismahdollisuuksia perheenlisäyksen jälkeen.

Kuinka yhdistää toimitusjohtajuus ja vanhemmuus?

Se on kysymys, joka todennäköisemmin kysytään naistoimitusjohtajalta kuin miestoimitusjohtajalta. Entä minkälaisena vanhempainvapaalta palaava nainen näkee uransa jatkon?

– Kyllähän näitä asioita kysytään enemmin minulta kuin puolisoltani, joka on myös toimitusjohtaja, Flemmich-Suominen sanoo.

Samalla Flemmich-Suominen muistuttaa, että yhtä lailla lapsella on kaksi vanhempaa: synnyttävä ja ei-synnyttävä vanhempi.

– Molemmat vanhemmat voivat jäädä kipeän lapsen kanssa kotiin, että se ei ole automaattisesti äiti, joka jää.

Toimitusjohtaja Flemmich-Suominen peräänkuuluttaakin työnantajia pohtimaan, kuinka he voisivat tarjota joustoa inhimillisissä tapauksissa.