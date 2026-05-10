Toimitusjohtajan sopimuksessa on tyhjä kohta vanhempainvapaan kohdalla. Voiko hän jäädä vapaalle hoitamaan lastaan?
Luovan digitaalisen toimiston Avidlyn toimitusjohtaja Maria Flemmich-Suominen päätyi johtajan urallaan harvinaiseen ratkaisuun.
Hän sai toimitusjohtajan sijaisen siksi aikaa, kun hän viettää vanhempainvapaataan tulevan kuopuksen kanssa.
Ratkaisu ei ole tavanomainen, sillä Suomen laissa toimitusjohtajilla ei ole automaattisesti mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata, vaan se pitää aina erikseen neuvotella, Flemmich-Suominen kertoo.
Se, ettei toimitusjohtajan sopimukseen kuulu vanhempainvapaata itsestäänselvyytenä, johtuu siitä, että toimitusjohtaja on juridisesti toimielin, eikä siten kuulu saman lainsäädännön piiriin kuin esimerkiksi työntekijät.
Flemmich-Suominen kertoo myös toisen syyn.
– Harvemmin toimitusjohtaja on nuorempi nainen, joka on vielä hedelmällisessä iässä. Meilläkään ei ole aikaisemmin ollut naistoimitusjohtajaa eikä myöskään raskaana olevia.
8:53Maria Flemmich-Suominen kertoo haastattelussa toimitusjohtajuuden ja äitiyden ongelmakohdista.