Jake Rosmarin on matkustajana MV Hondiuksella, joka on parhaillaan Kap Verden edustalla.

Yhdysvaltalainen matkabloggaaja Jake Rosmarin on julkaissut MV Hondius -risteilyalukselta videon, jossa hän pyytää ihmisiä muistamaan, että laivalla olevat ovat ihmisiä, joita odotetaan kotiin.

Rosmarin on silminnähden paniikissa.

– Tämä kaikki on todellisuutta meille. Me emme ole vain tarina tai otsikoita, vaan ihmisiä, joilla on perheet, elämät ja ihmisiä, jotka odottavat meitä kotiin, Rosmarin sanoo.

Hän sanoo epävarmuuden olevan tällä hetkellä pahin asia aluksella.

– Me haluamme vain tuntea olevamme turvassa, hän jatkaa.

Rosmarin kirjoittaa somepostauksensa yhteydessä laivan miehistön toimineen parhaalla mahdollisella tavalla.

– Tästä ei ole helppo puhua. Voin kuitenkin hyvin, Rosmarin sanoo Instagram-tilillään.

Kolme ihmistä on kuollut MV Hondius -risteilyaluksella. Kuolemien syyksi epäillään hantavirusta. Alus oli matkalla Atlantin valtamerellä Argentiinasta Kap Verdelle.

Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla, ja alankomaalaisen Oceanwide Expeditions -matkanjärjestäjän mukaan tilanne aluksella on yhä vakava.