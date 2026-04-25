Yhdysvaltalais-australialainen Virginia Giuffre oli yksi seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin tunnetuimmista uhreista.

Virginia Giuffresta tuli näkyvä ihmiskaupan uhrien puolustaja. Omat kokemukset olivat kuitenkin lopulta liikaa, ja Giuffre teki itsemurhan vuosi sitten.

Giuffre hymyilee kuvassa veljiensä välissä. Kuva on otettu vain noin kaksi viikkoa ennen Giuffren itsemurhaa 41-vuotiaana.



Giuffren veli Sky Roberts herkistyy muistellessaan isosiskoaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

– Toivon, että Virginia tietäisi, mitä hän merkitsi maailmalle, miten paljon muutosta hän sai aikaan, ja kuinka moni häntä rakasti, sanoo Roberts.



Giuffre kertoi joutuneensa Jeffrey Epsteinin ja tämän yhteistyökumppani Ghislaine Maxwellin seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhriksi.

Giuffre oli vain 17-vuotias, kun Epstein välitti hänet Britannian entiselle prinssi Andrewlle.

– Hän taisteli Epsteiniä ja Maxwelliä vastaan. Olin tuolloin hänen luottohenkilönsä ja selvillä tutkinnasta, kertoo Giuffren toinen veli Daniel Wilson.

– Isoveljenä totesin, että kun olet saanut tämän päätökseen ja nämä ihmiset on saatu vastuuseen, voisitko lopettaa? Ja hän sanoi vain, ettei lopeta koskaan.

Epstein kuoli liittovaltion vankilassa Manhattanilla elokuussa 2019. Viranomaisten mukaan kyse oli itsemurhasta. Chislaine Maxwell puolestaan suorittaa vankeusrangaistustaan vankilassa Texasissa.

Trumpin sanat saivat toimimaan

Giuffren kuoltua perhe päätti jatkaa taistelua uhrien puolesta.

– Tunsin oloni eksyneeksi. Tunsin pelkoa. Mutta tiesimme, että meidän piti tehdä jotakin, muistelee Sky Roberts.

– Muistan, että yksi iso syy sille, miksi tulimme julkisuuteen, oli se, että presidentti sanoi: Joo, kyllä, tunsin hänet. Luulen, että hän työskenteli siinä kylpylässä tai jotain sellaista.