Poliisi pyytää havaintoja tilanteesta, jossa henkilöauto joutui väistämään ohittaessaan rekkaa ja suistui sen myötä ojaan.

Henkilöauto ajoi rekan perässä Tampereen suuntaan valtatietä 3 Hämeenlinnassa keskiviikkona 8. heinäkuuta noin kello 11.15.

Iittalan kohdilla henkilöauton kuljettaja ohitti edellä ajaneen rekan ja siirtyi vasemmanpuoleiselle ajokaistalle.

Ohituksen aikana rekka siirtyi äkillisesti vasemmalle kaistalle, jolloin henkilöauton kuljettaja joutui jarruttamaan voimakkaasti ja tekemään väistöliikkeen.

Henkilöauto lähti heittelehtimään ja suistui kyljelleen valtatien oikeanpuoleiselle pientareelle.

Rekka ei pysähtynyt onnettomuuspaikalle, vaan jatkoi matkaansa kohti Tamperetta.

Henkilöauto vaurioitui pahoin, ja kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi.

Hämeen poliisi pyytää vihjeitä ja mahdollisia silminnäkijähavaintoja onnettomuudesta ja erityisesti viininpunaisesta rekasta ja sen rekisterinumerosta.

Poliisi on myös kiinnostunut mahdollisesta kojelautakameran kuvasta, jossa kyseinen rekka näkyy.

Vihjeet, havainnot ja muut tiedot tapahtumasta voi lähettää Hämeen poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.