Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa kansalaisia Black Fridayn nimissä tehdyistä huijauksista.
Marraskuun lopun Black Friday -kampanjat ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa.
Tarjousviikko houkuttelee kuluttajia klikkaamaan "osta nyt" -painiketta, mutta samalla se tarjoaa otollisen hetken myös verkkohuijareille, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa.
Sähköposteihin ja sosiaaliseen mediaan ilmestyvät "uskomattomat tarjoukset" voivatkin johtaa tietojenkalastelusivuille tai väärennettyihin verkkokauppoihin, joissa maksutiedot päätyvät rikollisten käsiin.
Lue myös: Black Friday lähestyy – tällä keinolla tarjoukset saadaan näyttämään huimemmilta
Rikolliset hyödyntävät kiirettä
Kyberrikolliset hyödyntävät kiirettä ja tunteisiin vetoavia viestejä.
Otsikot, kuten "vain tänään -70 %" tai "viimeinen mahdollisuus", voivat saada lukijan klikkaamaan verkkorikollisten linkkejä ilman kriittistä harkintaa.