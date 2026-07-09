Kokoomuksen kansanedustaja julkaisi Instagramissa kuvan vastasyntyneestä lapsestaan.
Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen ja hänen puolisonsa Arttu Laasosen kolmas lapsi syntyi maanantai-iltana.
Kansanedustaja kertoi perheonnestaan Instagram-julkaisun yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Pieni reipas poika tuli maailmaan maanantai-iltana. Voimme kaikki hyvin ja tutustumme onnellisina pikkuveljeen.
– Kiitos meitä hoitaneille ammattilaisille, Suomi on maailman turvallisimpia maita syntyä ja synnyttää, tuore äiti kirjoittaa.
Kuvassa pikkuinen makaa viltin alla kädet nyrkissä. Julkaisu täyttyi onnitteluviesteistä.
–Onnea teille kaikille, henkilö kommentoi.
– Ihanaa, toinen hehkuttaa.
– Sydämelliset onnittelut, seuraaja kirjoittaa.
Grahn-Laasosella ja tämän puolisolla Arttu Laasosella on ennestään kaksi lasta.
Grahn-Laasonen on parhaillaan perhevapaalla. Hän aikoo palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa.