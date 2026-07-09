Suvi Pitkänen julkaisi Instagram-tilillään kuvia kasvojensa mustelmista.

Dj Suvi Pitkänen julkaisi Instagramin Tarinat-osiossa pysäyttäviä kuvia. Tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia.

Ensimmäisessä lähikuvassa kasvoista nähdään silmän ympärillä mustelma.

– Rikotaan hiljaisuus naiset, Pitkänen kirjoittaa.

Toisessa otoksessa Pitkänen näyttää leuassa olevaa mustelmaa.

– Vessaan piiloutuminen ei ole koskaan vaihtoehto. Se mies ei ollut sinua varten, hän kirjoittaa.

Pitkänen kertoo julkaisussa myös olleensa ambulanssissa. Seiska uutisoi dj:n jakaneen myös kesäkuun lopussa kuvia mustelmaisista kasvoistaan.