Suvi Pitkänen julkaisi Instagram-tilillään kuvia kasvojensa mustelmista.
Dj Suvi Pitkänen julkaisi Instagramin Tarinat-osiossa pysäyttäviä kuvia. Tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia.
Ensimmäisessä lähikuvassa kasvoista nähdään silmän ympärillä mustelma.
– Rikotaan hiljaisuus naiset, Pitkänen kirjoittaa.
Toisessa otoksessa Pitkänen näyttää leuassa olevaa mustelmaa.
– Vessaan piiloutuminen ei ole koskaan vaihtoehto. Se mies ei ollut sinua varten, hän kirjoittaa.
Pitkänen kertoo julkaisussa myös olleensa ambulanssissa. Seiska uutisoi dj:n jakaneen myös kesäkuun lopussa kuvia mustelmaisista kasvoistaan.