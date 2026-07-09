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MM-kisojen huipputuomarin työt vähissä – taustalla 44 vuotta sitten käyty sota

Michael Oliver tuomitsi MM-kisojen alkulohkovaiheessa Norjan ja Ranskan välisen ottelun. 2026 FIFA

Julkaistu 09.07.2026 10:55

Englantilaisen huipputuomarin Michael Oliverin tehtävät saattavat käydä vähiin, jos hänen kotimaansa lisäksi Argentiina etenee MM-kisoissa neljän parhaan joukkoon. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Jalkapallon MM-kisojen tuomarivalinnat ovat puhuttaneet viime päivinä. Argentiinassa herätti levottomuutta, että sen neljännesvälierää Egyptiä vastaan tuomitsi sen kovaa kilpailijamaata Ranskaa edustavat tuomarit. Lopulta kamppailun jälleen nimenomaan egyptiläiset sättivät tuomarityöskentelyä kovin sanoin.

Seuraavaksi Ranskan ja Marokon välistä puolivälierää tuomitsevat puolestaan argentiinalaiset tuomarit.

– Toivotaan, että he ovat yhtä hyviä kuin herra (Francois) Letexier oli, Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps totesi ennakoivasti The Guardian -lehden mukaan.

Argentiina ja Ranska kohtasivat edellisessä MM-finaalissa vuonna 2022 ja voivat jälleen olla kaavion mukaan vastakkain finaalissa.

– Edellisen finaalin jälkeen on ilmassa ollut tiettyä katkeruutta, mutta se kuuluu peliin. Jos tuomarit ovat mukana [valittu otteluun], se johtuu siitä, että he ovat turnauksen vaatimalla tasolla, tasoitteli Ranskan varamaalivahti Robin Risser.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa pyrkii välttämään tilanteita, joissa tuomarit viheltäisivät heidän kotimaataan vastaan jatkossa pelaavien maiden otteluita.

MM-kisojen tuomarivalintoja joudutaan jokaisessa turnauksessa miettimään tarkkaan, sillä oikeudenjakajien kansallisuus saattaa herkästi provosoida suurin panoksin pelaavia joukkueita.

Esimerkiksi tässä turnauksessa olisi ollut hankala nähdä, että yhdysvaltalainen erotuomari olisi tuominnut Iranin ottelua.

Tuomarivalintojen rajoitukset ulottuvat pitkällekin historiaan. Jo nyt on selvää, että englantilaisista tuomareista Michael Oliver tai Anthony Taylor eivät voi tuomita MM-kisojen loppuottelussa, jos Argentiina etenee sinne.

Taustalla on vuonna 1982 Iso-Britannian ja Argentiinan välillä käyty sota Falklandinsaarten (argentiinalaisten mukaan Malvinassaarten) omistuksesta.

Oliver on meneillään olevissa MM-kisoissa tuominnut kolme ottelua. Alkulohkovaiheessa hän vihelsi Hollannin ja Ruotsin sekä Norjan ja Ranskan väliset ottelut. Pudotuspelien avauskierroksella hän oli päätuomarina Kanadan ja Marokon välisessä kamppailussa.

Antti Rämänen MTV Uutiset Antti Rämänen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Juttuvinkkejä vaativammistakin aiheista ja palautetta voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen antti.ramanen@mtv.fi.

Englantilaistuomarit eivät voi tuomita Argentiinan otteluita MM-kisoissa | MTV Uutiset