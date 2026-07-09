Ali Jahangiri kommentoi hämmentävää näkyä Ali Khamenein hautajaissaattueesta.
Stand Up -koomikko ja K-kauppias Ali Jahangiri kommentoi Instagramissaan torstaiaamun hämmentävää näkyä, jossa K-ryhmän kylmäauto kuljetti Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein ruumista hautajaissaattueessa.
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Iranilaistaustainen Jahangiri postasi mediassa levinneen kuvan Keskon kylmäautosta, jonka yhteyteen on kirjoitettu teksti nauruemojien kanssa
– Piti tilaa sian ruhoo, Kesko toimitti shian tuhoo.
Jahangirin seuraajat riensivät kommentoimaan julkaisua monin sanakääntein.
– Plop plop mitä sieltä nyt tulee? Plussapisteitä tai jäätynyt hirmuhallitsija, ei voi tietää, yksi kirjoittaa.
– Luulin, että hautajaisista voisi saada bonusta, kun valitsee oikean hautaustoimiston, mutta näköjään voi saada myös plussaa ja tällaisen ruumisauton, toinen sanailee.
– Ole tarkka, ota Pirkka, kolmas kirjoittaa.
Jahangiri on julkaissut aiheeseen liittyviä meemejä myös Instargramin tarinat-osiossa. Tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.
Jahangiri on muun muassa uudelleenjulkaissut tubettaja ja mediapersoona Dosdelan postauksen, jonka julkaisi kuvan kylmäautosta.
– Alepan korttelitoive. Could never, julkaisussa lukee.