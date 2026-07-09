Ali Jahangiri kommentoi hämmentävää näkyä Ali Khamenein hautajaissaattueesta.

Stand Up -koomikko ja K-kauppias Ali Jahangiri kommentoi Instagramissaan torstaiaamun hämmentävää näkyä, jossa K-ryhmän kylmäauto kuljetti Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein ruumista hautajaissaattueessa.

Iranilaistaustainen Jahangiri postasi mediassa levinneen kuvan Keskon kylmäautosta, jonka yhteyteen on kirjoitettu teksti nauruemojien kanssa

– Piti tilaa sian ruhoo, Kesko toimitti shian tuhoo.

Jahangirin seuraajat riensivät kommentoimaan julkaisua monin sanakääntein.

– Plop plop mitä sieltä nyt tulee? Plussapisteitä tai jäätynyt hirmuhallitsija, ei voi tietää, yksi kirjoittaa.

– Luulin, että hautajaisista voisi saada bonusta, kun valitsee oikean hautaustoimiston, mutta näköjään voi saada myös plussaa ja tällaisen ruumisauton, toinen sanailee.

– Ole tarkka, ota Pirkka, kolmas kirjoittaa.

Jahangiri on julkaissut aiheeseen liittyviä meemejä myös Instargramin tarinat-osiossa. Tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.

Jahangiri on muun muassa uudelleenjulkaissut tubettaja ja mediapersoona Dosdelan postauksen, jonka julkaisi kuvan kylmäautosta.

– Alepan korttelitoive. Could never, julkaisussa lukee.