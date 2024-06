Kati todisti lenkkipolullaan joukkomässäjäisiä – kannibaalietanat söivät lajitovereitaan

Näin tunnistat espanjansiruetanan Espanjansiruetana on väritykseltään vaihteleva ja täysikasvuisena noin 7–14-senttinen etana.

Suomen yksilöt ovat yleensä murretun oranssinpunaruskeita, likaisenruskeita tai mustia. Nuorilla yksilöillä saattaa olla kyljissä tummat pitkittäisjuovat.

Selkä on harjaton ja kupera. Päältä katsoen espanjansiruetanan häntäpää on pyöreäreunainen. Jalan alapinta on kokovaalea tai reunoiltaan hieman keskiosaa tummempi. Lima on jokseenkin väritöntä.

Espanjansiruetanalle on myös tyypillistä esiintyä joukoittain – kun löytää yhden on lähistöllä yleensä muitakin. Lähde: vieraslajit.fi.