Tauteja levittävä "tappajaetana" lisääntyy vauhdilla – hävityskeinot leikkaaminen tai kiehuva vesi

Tappajaetanoiksikin kutsuttuja espanjansiruetanoita on tänä kesänä havaittu tavallistakin enemmän. Haitallisesta vieraslajista eroon pääseminen voi olla hyvin työlästä, koska se lisääntyy hyvin tehokkaasti.

Sateisen alkukesän ansiosta espanjansiruetanat mellastavat nyt pihoilla ja puutarhoissa. Syynä ovat suosiolliset sääolosuhteet.

– Sää on ollut Suomessa tänä vuonna todella suosiollinen nilviäisille ja myös espanjansiruetanoille. Viileä ja sateinen sää on mahdollistanut sen, että ne lisääntyvät koko ajan eli ei ole tullut hellejaksojen aiheuttamia katkoksia, kertoo erikoistutkija Sannakajsa Velmala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tehokas munimiskone

Tälle haitalliselle vieraslajille kelpaavat ravinnoksi useimmat puutarha- ja viljelykasvit, mutta myös kuolleet lajitoverit. Lisäksi laji on tehokas lisääntyjä.

– Espanjansiruetanat ovat kaksineuvoisia. Ne pystyvät kaikki munimaan ja yhdestä aikuisesta yksilöstä syntyy satoja munia, joista parhaimmillaan tulee satoja uusia yksilöitä, tietää Velmala.

Yksi espanjansiruetana voi munia satoja munia kasvukauden aikana.MTV

Kumihanskat ovat tarpeen

Kun etanoita ryhtyy pihalta keräämään, kannattaa suojautua kumihanskoilla.

– Espanjansiruetanat voivat välittää esimerkiksi listeriaa tai E-kolibakteeria ja keräys ja torjuntatyössä on tärkeää suojautua itse, kumihanskat ja huolellinen käsien pesu.

– Roiskeita kasvoille kannattaa myös välttää eli voi käyttää kasvosuojainta, neuvoo Velmala.

Hävityskeinoina leikkaaminen tai kiehuva vesi

Ainoa keino espanjansiruetanoista eroon pääsemiseksi on niiden hävittäminen. Parhaita tuloksia saa, jos heti keväällä huhti-toukokuussa aloittaa aikuisten yksilöiden poistamisen. Silloin ne eivät vielä ole ehtineet munia.

– Ei saa aiheuttaa kärsimystä näille eläimille eli mahdollisimman nopea lopetus. Yksittäisten etanoiden lopettaminen käy kätevimmin niin, että leikataan pitkittäin pää halki.

– Suurten määrien tappamisessa se ei toimi ja silloin on parasta käyttää kiehuvaa vettä samaan tapaan kuin rapujen keittämisessä, ohjeistaa Velmala.

Lopetetut etanat voi laittaa pussiin hävittää sekajätteen mukana.

Kuvassa on ukkoetana. Niitä ei missään tapauksessa kannata hävittää.MTV

Älä sekoita ukkoetanan kanssa

Kannattaa olla tarkkana, että hävityksen kohteeksi joutuvat nimenomaan espanjansiruetanat eivätkä esimerkiksi myös isokokoiset ukkoetanat.

– Ukkoetana on puutarhassa täysin vaaraton laji. Sitä ei missään tapauksessa kuulu torjua tai poistaa. Helpoin tuntomerkki on kilvessä oleva hengitysaukko. Espanjansiruetanalla se on kilven etuosassa ja ukkoetanalla kilven takaosassa, kuvailee Velmala.

Siisti puutarha hillitsee etanoita

Piha kannattaa pitää mahdollisimman siistinä, jotta etanat eivät viihdy siellä.

– Ne viihtyvät karikkeen ja epämääräisen puutarhajätteen seassa ja lisääntyvät kasoihin. Varsinkin hyötykasvien ympäristössä kannattaa pitää ruoho lyhyenä ja ympäristö siistinä, opastaa Velmala.

Luontaisia vihollisia ei espanjansiruetanoilla juuri ole. Jotkut linnut, esimerkiksi sinisorsat ja rastaat, saattavat syödä niitä, samoin siilit ja isot kovakuoriaiset. Se ei kuitenkaan riitä hillitsemään kannan kasvua.

Espanjansiruetanat voivat levittää listeriaa ja E-kolibakteeria.MTV

Vaikea päästä kokonaan eroon

Kokonaan espanjansiruetanoista ei enää päästä eroon.

– Eteläisessä ja lounaisessa Suomessa espanjansiruetana on ollut aika pitkään ja sen hävittäminen kokonaan voi olla hyvin vaikeaa. Paikallisesti tehokkaat torjuntatalkoot ja etanoiden poistaminen voi toimia, mutta sen kokonaan hävittäminen on todennäköisesti hyvinkin haastavaa, arvioi Velmala.

Ilmastonmuutos suosii etanoita

Torjuntahommiin kannattaa totutella, koska etanoita riittää jatkossakin.

– Jos ilmastonmuutos toteutuu nykyskenaarioilla eli sateisuus kasvaa ja talvet leudontuvat, on hyvin todennäköistä, että ongelma ei ainakaan helpota. Lauhat talvet ja sateiset kelit ovat suotuisia kaikille nilviäisille, myös espanjansiruetanoille, toteaa Velmala.