Pöllöraatilaiset jakavat sekä kiitosta että kritiikkiä kansanedustaja Ville Meriselle (sd.)
Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi reilu viikko sitten eduskunnan häirintätapauksista Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa.
Merisen mukaan jotkut kansanedustajat kohtelevat omia eduskunta-avustajiaan epäasiallisesti.
Dokumentista käy ilmi, että hänen mukaansa epäasiallinen kohtelu on sisältänyt "tyyliin kaikkea" "fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta kiusaamiseen, ahdisteluun ja häirintään."
Ilta-Sanomien mukaan kolme SDP:n omaa kansanedustajaa olisivat kytköksissä eduskunnan häirintätapauksiin.
Merisen puheet ovat aiheuttaneet keskustelua paitsi eduskuntaryhmissä myös koko eduskunnassa ja sen ulkopuolella.
Perjantaiaamuna tapausta puitiin myös Huomenta Suomen Pöllöraadissa.
– On mielenkiintoista nähdä, minkälaisen vastaanoton kansanedustaja Ville Merinen saa tulevissa SDP:n ryhmäkokouksissa, kun hän on omaa pesää lähtenyt pöyhimään, toteaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.