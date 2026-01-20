"Eduskunta on tosi hyvin reagoinut", Merinen sanoi.

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kuvaili keskustelua hyväksi eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen kanssa eduskunta-avustajien kohtelusta.

Merinen oli aiemmin kertonut tänään tapaavansa heidät ja keskustelevansa kuulemistaan epäillyistä häirintätapauksista.

Hän sanoi eduskunnassa tapaamisen jälkeen osapuolten sopineen, että keskustelun sisällöstä ei kerrota. Hän toivoi, että keskustelusta seuraa "hyviä asioita".

– Eduskunta on tuon (kokouksen) perusteella tosi hyvin reagoinut. On käyty yhteydenpitoa ja selvitetty asioita. Varmaan sellainen isompi, että miten selvittely jatkuu, on vielä vähän vaiheessa, hän sanoi toimittajille.

Hän pohti, voisiko eduskunnan ryhmäkanslioita koordinoida enemmän yhdessä. Osa eduskunta-avustajista työskentelee eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden alaisuudessa, osa työskentelee eduskunnan kansliassa.

Merinen kertoi eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa. Merinen sanoi, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.