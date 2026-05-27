Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta.
Laki ICC:stä eroamisesta oli maan entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina.
Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansaedustajaa 199:stä. Vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää viisi.
Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Peter Magyar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit.