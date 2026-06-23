Romanian presidentti Nicusor Dan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta.
Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina.
Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä.
Romanian presidentti Nicusor Dan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta.
Romania ajautui poliittiseen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen.