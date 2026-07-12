Israelissa pidetään vaalit ensi lokakuussa.

Israel järjestää lokakuun 27. päivä vaalit, joissa valitaan maan parlamentti eli knesset. Parlamentti ilmoitti asiasta sunnuntaina.

Vaaleja pidetään yleisesti kansanäänestyksenä pääministeri Benjamin Netanjahun jatkosta.

76-vuotias Netanjahu on maan pisimpään virassa ollut pääministeri. Kuluvalla kaudella hän on johtanut Israelia läpi kolme vuotta kestäneen sotaisan ajanjakson, jolloin Israel on käynyt sotaa muiden muassa Gazassa, Libanonissa ja Iranissa.

Vaalit ovat ennenaikaiset, sillä parlamentti äänesti toukokuussa hajottamisensa puolesta.

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