Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja korruption vastaisilla laeilla.
Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Peter Magyarin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja.
EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbanin aikana.
EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.