Teollisuusliiton arvion mukaan puolustusvälinehankintoihin käytetystä eurosta jopa kolmannes päätyy ulkomaille.

Ylivoimaisesti suuri osa kasvavista puolustusmäärärahoista tulee valumaan hankintojen osalta ulkomaille, sanoo teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Puolustusvoimien vuoden 2026 materiaalihankintoihin ja turvallisuushankintoihin on kohdennettu historiallinen noin 1,5 miljardin euron määräraha.

Kokonaisuudessaan uutta materiaalia ja ampumatarvikkeita tilataan useilla miljardeilla euroilla.

Teollisuusliiton tekemän selvityksen mukaan rahat eivät jää vahvistamaan Suomen teollista perustaa eivätkä synnytä niitä työpaikkoja, joita on luvattu.

– Samaan aikaan suomalaiset puolustusalan yritykset tehdessään kauppaa siirtävät ja rakentavat teollisen yhteistyön nimissä tuotantoa ja teknologista osaamista ulkomaille, Aalto sanoo.

Eurosta vain murto-osa jää Suomeen

Teollisuusliiton arvion mukaan jokaisesta tulevasta ja lähiaikoina tehdystä puolustusvälinehankintoihin käytetystä eurosta jopa 75 senttiä päätyy ulkomaille ja vain 25 senttiä jää kotimaahan.

– Jos tätä suuntaa ei muuteta, emme vahvista suomalaista teollisuutta emmekä rakenna uusia työpaikkoja. Me rahoitamme muiden maiden kasvua samalla, kun oma teollinen pohjamme ja huoltovarmuutemme rapautuu, Aalto toteaa.

Suomen vuoden 2026 puolustusmäärärahat ja budjetti ovat kasvaneet merkittävästi turvallisuusympäristön ja Nato-velvoitteiden myötä.