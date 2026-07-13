Unkarissa muutetaan perustuslakia presidentin valtakauden päättämiseksi.

Unkarin parlamentti on hyväksynyt maan perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää presidentti Tamas Sulyokin virkakausi.

Sulyok voi vielä yrittää viivyttää virkakautena päättymistä, jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta perustuslain muutosta. Keväällä vaalit voittanut pääministeri Peter Magyar sanoo, että Sulyokilla on viisi päivää aikaa allekirjoittaa perustuslain muutos.

Magyar vaati pian vaalivoiton jälkeen, että Sulyokin on erottava.

Päätös perustuslain muuttamisesta tehtiin äänin 139–6. Sulyokin ja entisen pääministerin Victor Orbanin Fidesz-puolue boikotoi äänestystä.

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