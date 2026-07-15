Unkarin puolustusministerin Romulusz Ruszin-Szendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen Nato-prosessin viivyttämistä.
Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex.
Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Ruszin-Szendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta.
Ruszin-Szendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä.