Tuomio uhkaa Le Penin mahdollisia presidenttihaaveita.

Ranskan muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että Rankan laitaoikeistojohtaja Marine Le Pen syyllistyi julkisten varojen väärinkäyttöön.

Tuomioistuin päätti, että Le Pen ei ole soveltuva julkiseen virkaan 45 kuukauden aikana, joista 30 on tuomittu ehdollisena. Tuomioistuin lyhensi virkakiellon pituutta aiemmasta tuomiosta. Aiempi maaliskuussa 2025 annettu tuomio olisi estänyt häneltä julkiset toimet viideksi vuodeksi.

Pen on jo kärsinyt suuren osan kelvottomuusajasta, joten tuomio avaa Le Penille mahdollisuuden osallistua vuoden 2027 Ranskan presidenttikisaan.

Le Pen tuomittiin lisäksi 100 000 euron sakkoon ja kolmen vuoden vankeuteen, joista kaksi ehdollisena ja yksi sähköisessä valvonnassa käyttäen valvontapantaa. Pantarangaistuksen on spekuloitu voivan tehdä presidenttikampanjasta poliittisesti ja logistisesti vaikean.

Oikeus myös määräsi Le Penin puolueen maksamaan kahden miljoonan euron sakon, joista miljoona euroa ehdollisena.

Tuomio koski sitä, miten Le Penin johtama Kansallinen liittouma oli käyttänyt avustajien palkkaamiseen tarkoitettuja Euroopan parlamentin varoja maksaakseen palkkaa puolueen työntekijöille Ranskassa. Le Penin katsottiin olleen kuviossa keskeinen toimija, minkä hän itse kiisti.

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