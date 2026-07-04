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Ukrainainalainen rautalaiva on Annikan ja Tonin kelluva koti | MTV Uutiset



Ukrainassa valmistettu rautalaiva on Annikan ja Tonin kelluva koti ja työpaikka: "Ei enää ikinä laiturin puolelle" 3:00 Videolla Annika Redsven esittelee M/S Orbiitin tatuointistudion, joka on tiettävästi Suomessa ainut laatuaan. Julkaistu 56 minuuttia sitten Video Teresia Jokela Toni ja Annika Redsven ovat asuneet nelisen vuotta yli 40 vuotta vanhassa rautalaivassa. Arki on sujuvaa, ja jos maisema alkaa harmittaa, niin sitä voi vaihtaa milloin vain. Toni Redsven bongasi Facebookista Mariupolissa vuonna 1981 rakennetun rautalaivan, joka saattaisi tulla myyntiin. Hän on viihtynyt veden ja meren äärellä aina. – Jossain vaiheessa aloin puhua haaveestani ääneen, että laivassa olisi kiva asua. Onneksi vaimoni Annika [Redsven] on sen verran fiksu, että ymmärsi ajatuksen ja oli samaa mieltä, Toni kertoo MTV Uutisille. Laiva on tällä hetkellä Kotkassa, mutta kuva on otettu Porin Reposaaresta.Annika ja Toni Redsvenin kotialbumi Laiva tuli kuin tulikin myyntiin, ja nyt pariskunta on asunut M/S Orbiitilla jo neljä vuotta. – Arki täällä on mukavaa ja sujuvaa. Juuri sellaista kuin siitä itse tekee. Maissa asuva ei välttämättä tule ajatelleeksi, että täällä asioiden täytyy olla kiinni. Toki maissa ollessa ei, mutta pyrimme olemaan aina kohtuullisen valmiina lähtemään merelle, joten asiat täytyy olla laatikoissa, kaapeissa ja tukevasti paikoillaan, Toni selventää. Lue myös: MTV Turussa: Tältä näyttää maailman suurimmalla risteilijällä

Suomeen laivaan on tuotu 90-luvulla. Tällä hetkellä Redsvenit ovat Kotkan satamassa.

– Laivan hinta oli huomattavan paljon edullisempi kuin tällä sijainnilla olevat omakotitalot, Toni sanoo.

Irtolaisuus on Suomessa kiellettyä, joten virallinen osoite ei voi olla laivassa. Redsvenit noutavat postinsa itse poste restante -palvelun kautta, jolla postia voi vastaanottaa ilman kiinteää osoitetta.

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Saunomista neljästi viikossa

Redsvenit ostivat laivan irtaimistoineen, ja heille oli heti selvää, että he eivät lähde ostamaan tilalle uutta.

– Enemmänkin jouduimme hankkiutumaan asioista eroon, mitä emme tarvitse. Otimme mukaan ehkä oman sängyn, mutta muuten emme tuoneet edes omia astioita tai liinavaatteita. Täällä oli periaatteessa kaikki, Annika kertoo.

M/S Orbiitilta löytyy etenkin suomalaisille tärkeä ominaisuus, eli sauna.

– Saunomme hyvin paljon, sanoisin, että neljä kertaa viikossa, Annika sanoo.

Tältä näyttää M/S Orbiitin sauna.Annika ja Toni Redsvenin kotialbumi

Pariskunta on omavarainen veden suhteen, sillä heillä on käänteisosmoosilaitteisto.

– Teemme juomavetemme merivedestä, tai no tällä hetkellä siitä, mitä Kymijoki meille tuo. Laite tuottaa noin 3 200 litraa puhdasta vettä vuorokaudessa, Toni kertoo.

Laivan messissä, eli ruokailu- ja oleskelutilassa, sujuu hengailut ja korttipelit, kuten missä tahansa olohuoneessa.Annika ja Toni Redsvenin kotialbumi

Redsvenit remontoivat asumustaan käytännössä koko ajan, mutta suurin projekti on ollut tatuointistudion rakentaminen Annikan työskentelyä varten heti vuonna 2022.

– Tänne on tehty myös kaikenlaista pienempää: keittiön tiskipöytä on uusittu, pesuhuoneeseen on tehty omia tasoja ja laivaan koneremonttia. Kaikkea, mikä tuntuu tarpeelliselle tai on pakollista, Toni selventää.

– Lista on loputon: isoimpana remonttina komentosiltaa pitäisi hiukan korottaa ja siirtää eteenpäin, ehkä jatkaa vähän perää, sisätilat pitäisi purkaa paljaaksi ja eristää uudelleen, hän jatkaa.

Redsvenit tekevät laivan remontoinnista videosisältöä muun muassa YouTubeen ja Instagramiin.

Tatuointistudiolla voi myös treenata

Entisillä, suomalaisilla omistajilla laiva oli 2000-luvun alusta, joten se oli ostohetkellä todella hyvässä kunnossa. Aiemmin aluksella on tehty muun muassa sukellusreissuja ja risteilyjä Tallinnaan, eikä se ole ollut asuinkäytössä.

– Meillä oli haaveena, että etsimme ison aluksen, jota ei tarvitse ensin remontoida vuosia, Annika muistelee.

Tatuointistudio oli ensimmäinen remonttikohde, joka piti saada tehtyä. Aluksi Annika mietti, josko hänen liiketilansa olisi maissa, mutta siinä ei liikkumisen vapauden kannalta olisi ollut mitään järkeä.

Annikan tatuointistudio on pieni, mutta kulkee aina mukana, missä M/S Orbiit ikinä seilaakin.Annika Redsvenin kotialbumi

Redsven's Ink -studio toimii paitsi Annikan työtilana, myös omana ”yksiönä”.

– Treenaan, piirtelen ja maalaan siellä. Jossain kohtaa, jos en tee enää tatuointeja, niin tila varmasti pysyy silti jonkinlaisena taideateljeena, Annika pohtii.

Annika voi tatuoida missä vain, sillä hänen studionsa kulkee aina mukana laivassa.Annika Redsvenin kotialbumi

Puskee edestään jopa 15-senttistä jäätä

Pariskunta on majaillut viimeiset kaksi talvea Helsingissä, mutta nyt Toni opiskelee merenkulkua Kotkassa, joten majapaikka on siellä. He ovat käyneet paatillaan myös Porin Reposaaressa ja Kasnäsissä.

Ennen siirtymistä he ottavat yhteyden satamaan, josta haluavat laituripaikan.

– Kun lähdemme maailmalle, niin on hyvä, että taskusta löytyy muutakin kuin passi. Tämän laivan ajamiseen ei toki tarvitse kapteenin kirjoja, mutta maailmalla on ihan hyvä näyttää jokin todiste siitä, että on istunut edes vähän aikaa koulunpenkillä, Annika selventää.

Laivassa voi asua aivan yhtä hyvin talvella kuin kesällä. Meri pysyy pitkään lämpöisenä kesän jäljiltä, ja meren äärellä lunta on usein vähemmän. Toki lunta voi tulla silti joskus paljonkin.

Talvella laivan kannella tehdään lumitöitä samalla tavalla kuin esimerkiksi omakotitalon pihalla.Annika ja Toni Redsvenin kotialbumi

Laiva on tehty Ukrainassa, joka kuului 80-luvulla vielä Neuvostoliittoon, joten se on tehty kylmiin olosuhteisiin.

M/S Orbiit jaksaa puskea edestään jopa 15-senttistä jäätä, mutta irrottautuminen menee silti hankalaksi.

– Olemme lähteneet joskus jäistä Tallinnaan. Siinä joutuu menemään edestakaisin eteen ja taakse, kunnes laivan massa on kunnolla liikkeellä ja se jaksaa rikkoa jään, Annika kertoo.

Omakotitalo veden päällä

Ennen laivakotia Redsvenit asuivat kolmiossa Vantaalla. Toni on kotoisin Helsingistä ja Annika Mikkelistä.

Moni ajattelee, että laivassa asuessa puuttuu jotakin, mutta itseasiassa se on kuin omakotitalo, mutta veden päällä.

– En voisi enää kuuna päivänä kuvitella, että olisin kiinteästi jossakin. Se ahdistaa ajatuksena aivan älyttömästi. Yksi asiakas kysyi, että eikö se ole pitkä aika, jos olemme ensi kevääseen Kotkassa. Toisethan ovat 15 vuotta talon kanssa jossakin, Annika toteaa.

– Toki odotan merille pääsyä, ja merillä on ihanaa. Mutta nyt olemme Kotkassa, ja ensi keväänä on luvassa telakointi ja tankkaus. Telakoinnissa katsotaan laivan pohjan kunto, poistetaan näkit, eli merirokot, ja muu ylimääräinen, mitä sinne on kertynyt, ja maalataan uusiksi. Sitä voisi verrata auton katsastamiseen, hän jatkaa.

Alta voit katsoa, miltä näyttää M/S Orbiitin konehuoneessa.

1:54 Toni Redsven esittelee M/S Orbiitin konehuoneen.

Laivassa asumisen paras puoli on ylivoimaisesti se, että maisemaa pääsee vaihtamaan hyvinkin nopeasti.

– Olen kliseinen taiteilijasielu ja kyllästyn aika nopeasti. Huonoja puolia on sen sijaan hyvin vaikeaa keksiä. No, kallis harrastus tämä tietysti on. Kaikki, mikä tulee, menee, Annika kertoo.

Laivaan mahtuu nukkumaan yhteensä noin 30 henkilöä. Redsvenit haaveilevat, että voisivat joskus viedä ihmisiä maailman ympäri M/S Orbiitilla tai majoittaa muuten hieman tavallisesta poikkeavassa paikassa.

Toistaiseksi pariskunnalla ei ole käynyt edes mielessä, ettei haluaisi asua laivassa.

– Päinvastoin, entistä vahvemmin tulee ajatus, ettei enää ikinä halua laiturin puolelle. Vapaus on tässä se paras puoli. Jos tänään alkaa Kotka harmittaa, niin köydet irti, ja mennään johonkin muualle. Tämä on parasta, mitä ihminen voi elämälleen tehdä, Toni vakuuttaa.

Annika ja Toni Redsveniä tuskin saa enää maankamaralle asumaan.Annika ja Toni Redsvenin kotialbumi

Jutun alussa olevalla videolla Annika esittelee M/S Orbiitin tatuointistudion, joka on tiettävästi Suomessa ainut laatuaan.