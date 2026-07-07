Miestä ja hänen kahta poikaansa epäillään ammattimaisen kannabiskasvattamon pyörittämisestä Itä-Suomessa.
Itä-Suomen poliisi epäilee kolmea ihmistä kannabiksen laaja-alaisesta kasvattamisesta Lieksassa ja Nurmeksessa. Poliisin mukaan Nurmeksessa sijainnut kannabiskasvattamo oli ammattimaisesti rakennettu.
Poliisi oli saanut yleisövihjeen kannabiskasvattamosta. Tutkimustensa myötä se löysi Nurmeksen Valimolta liikekiinteistön, josta tuli voimakas kannabiksen haju.
Kiinteistöstä löytyi 241 eri kasvuvaiheissa ollutta kannabiskasvia, minkä lisäksi lisää kasveja löytyi kahdessa kotietsinnässä Lieksassa.
Poliisi löysi etsinnöissä yhteensä lähes 300 kannabiskasvia, joista olisi poliisin mukaan saanut yhteensä noin 10–30 kilogrammaa myytävää kannabista. Määrän katukauppa-arvo on poliisin mukaan suurimmillaan jopa puoli miljoonaa euroa.
Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos ja kaksi huumausainerikosta. Epäiltynä on isä ja hänen kaksi poikaansa.
Asia on siirtynyt syyteharkintaan.
4:22Marraskuu 2022: Sellipuheissa muistellaan hetkeä, kun Suomen suurin kannabiskasvattamo löytyi Hangosta.