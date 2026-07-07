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Tällaista on Sinin arki vesiesiintyjänä Karibian risteilijällä | MTV Uutiset



Tällaista on Sinin arki vesiesiintyjänä Karibian loistoristeilijällä: "Harrastus, mistä joku hullu haluaa maksaa" 0:33 Katso myös video: Vesiesiintyjä Sini Tuuli on mukana Aqua Show'ssa, jossa riittää vauhtia ja vedenroisketta. Julkaistu 52 minuuttia sitten Teresia Jokela Ex-taitouimari Sini Tuuli seilaa työkseen Karibialla ja esiintyy vedessä lähes joka päivä tuhatpäiselle yleisölle. Vapaapäiviä ei juuri ole, mutta arki ei edes tunnu työltä. Suurin varjopuoli työssä on koti-ikävä. Entinen suomalainen taitouimari Sini Tuuli, 28, vastaa puhelimeen toisella puolella maapalloa Fort Lauderdalessa kello 9 paikallista aikaa. – Tämä on aikainen aamu tällaiselle iltatyöläiselle, Tuuli tokaisee MTV Uutisille. Hän on työskennellyt tammikuusta asti Aqua Show'n vesiesiintyjänä Allure of the Seas -risteilyaluksella, joka seilaa tällä hetkellä Karibialla. Sopimus on lokakuun puoliväliin saakka. Alukselle mahtuu matkustajia 6 780 ja henkilökuntaa 2 100. Hyttejä siellä on 2 700. – Tämä on kuin kelluva pikkukylä. Kerroksia on 18 ja pituutta laivalla on 360 metriä. Se on yllättänyt, miten paljon täällä on perheitä. Toki tämä on aika helppo viikon all inclusive -loma: täällä on muun muassa vesipuisto, teatteri ja luistelushow, jossa on mahdollisuus päästä myös itse luistelemaan, Tuuli kertoo. Sini Tuuli esiintyy vedessä Allure of the Seas -risteilyaluksella, joka seilaa Karibialla.Sini Tuulin kotialbumi Suomalaisia asiakkaita ei juuri näy, mutta tammikuussa Tuuli törmäsi sattumalta suomalaiseen perheeseen.

Jokainen päivä laivalla on erilainen. Risteilyt kestävät joko kuusi tai kahdeksan päivää, mikä tarkoittaa, että viikossa on kuusi tai seitsemän show’ta.

– Sen lisäksi teemme laivalla paljon muutakin. Emme ole vain esiintyjiä. Autamme muiden esityksissä, esimerkiksi puvustuksessa ja valaisemisessa, vastaanotamme uusia vieraita ja teemme esitysvarauksia. Työpäiväni alkaa usein kello 18 ja päättyy puolenyön aikaan.

– Laivan henkilökuntaan nähden teemme todella vähän tuntimäärällisesti töitä: joillain voi olla 12-tuntisia päiviä, kun me teemme 4–8 tuntia päivässä, Tuuli kertoo.

Sinin lisäksi hänen työtiimissään on kolme taitouimaria.Sini Tuulin kotialbumi

Aqua show’t ovat laivan takaosassa ulkoilmanäyttämöllä, jonne mahtuu katsojia 800–900. Esityksiä on usein kaksi päivässä. Yksi esitys kestää 45 minuuttia.

Näyttämön uima-allas on teknisesti viety todella pitkälle.

– Siinä on kolme eri "hissiä", joita voi liikutella. Allas on 4,5 metriä syvä, mutta hissit voi pysäyttää mihin kohtaan vain, jolloin syvyyttä voi säädellä. Esityksessämme hissit nostavat meidät pohjasta veden alta. Yhdessä numerossa hissit ovat noin 15 sentin korkeudessa, jolloin potkimme vettä, Tuuli selventää.

Vesiesiintyjät juoksevat kuin veden päällä, sillä altaan syvyys on säädettävissä.Sini Tuulin kotialbumi

Vesiesityksen tiimi koostuu huippu-urheilijoista, jotka ovat aikoinaan kisanneet oman lajinsa huipulla. Heitä on yhteensä 18, ja heidän tekniseen tiimiinsä kuuluu noin 15 henkilöä.

Tiimistä kaikki ovat kotoisin ympäri maailmaa, ja Tuuli on tällä hetkellä laivan ainoa suomalainen työntekijä.

Esiintyjät kuulevat musiikin veden alle, sillä siellä on monta kaiutinta. He kuulevat myös esimerkiksi teknisen tiimin, avustajien ja tuotantopäällikön kommunikoinnin altaassa esityksen aikana.

Maskeeraus pysyy vedessä hyvin, sillä Tuuli käyttää öljypohjaista kasvomaalia, joka kiinnitetään puuterilla.

– Meikki ei lähde mihinkään, kun siihen ei koske. Moni laittaa hiukset esimerkiksi leteille, jotta ne pysyvät koko show’n pois kasvoilta.

Sini Tuulilla on esiintyessään meikin lisäksi myös kasvomaalia.Sini Tuulin kotialbumi

Allasta ympäröivät kolmen, kymmenen ja 17 metrin hyppyalustat.

– Meillä on kaksi hurjapäätä, jotka hyppäävät korkeimmalta alustalta. Voit kuvitella, minkälaiseen syväkyykkyyn he menevät ponnahtaakseen takaisin pintaan altaan pohjasta. Olen sitä touhua katsonut kohta kaksi vuotta, ja silti tekee pahaa. Allas on aivan postimerkin kokoinen, Tuuli kauhistelee.

Alta voit katsoa uimahyppääjien hurjan hypyn pikkuruiseen altaaseen 17:stä metristä.

0:09 Allure of the Seas -aluksen takaosassa on näyttämö, jossa Aqua Show pyörii risteilyjen aikana. Sini Tuuli ei uskalla hypätä 17:stä metristä, mutta tiimin kaksi uimahyppääjää antavat videolla näytteen hurjasta loikasta.

Agentti otti yhteyttä Instagramissa

Kyseinen pesti ei ole Tuulin ensimmäinen, vaan hän työskenteli syyskuusta 2024 syyskuuhun 2025 Symphony of the Seas -laivalla, joka on niin ikään yksi maailman suurimmista risteilyaluksista.

Sen jälkeen hän halusi pitää kunnolla lomaa, sillä hän oli vuoden pois kotoa.

– En silloin edes välttämättä halunnut lähteä uudestaan, mutta kun olin hetken kotona, niin ajatukset muuttuivat. Kun on niin lähellä työtänsä koko ajan, niin sitä ei aina tajua, miten siistiä se on, Tuuli pohtii.

Alun perin hän päätyi laivatöihin, kun agentti otti häneen yhteyttä Instagramissa.

– Ajattelin heti, että se on huijaus. En vastannut siihen muutamaan päivään, kunnes selvitin, että agentuurin taustalla oli brasilialainen taitouimari, jonka olen joskus kisoissa tavannutkin. Tajusin, että tämä onkin varmaan totta.

Sopimuksen solmimisen myötä hän sai tarjouksen Royal Caribbean International -varustamolta, ja siihen Tuuli tarttui. Sitä kautta hän työskentelee risteilijällä jo toista kertaa putkeen.

Kotina vaatekomeron kokoinen, ikkunaton hytti

Vapaapäiviä Tuulilla on vain harvoin. Työt painottuvat kuitenkin iltaan, joten aamut ovat vapaita. Hän ei koe rytmiä millään tavalla rankaksi.

Laivalla ei juurikaan enää treenata esityksiä, vaan ennen sitä on kahden kuukauden harjoitusleiri Royal Caribbean International -varustamon treenikeskuksessa Miamissa.

Ensimmäiset pari viikkoa laivapestistä harjoitellaan myös aluksen näyttämöllä, mutta sen jälkeen treenejä ei enää edes kaipaa.

– Show pitää meidät hyvässä kunnossa, Tuuli toteaa.

Työntekijöillä on laivalla oma alueensa, jonne vieraat eivät pääse. Esiintyjät ja suurin osa työntekijöistä asuu kahden hengen kerrossänkyhyteissä.

– Se on vaatekomeron kokoinen, ikkunaton hytti. Se on kieltämättä välillä aikaa vaikeaa, kun oma asuntoni on kaksio, jossa luonto on lähellä. Saan olla kiitollinen, että hyttikaverini on todella mukava, ja tulemme hyvin toimeen. Meillä on sama rytmi ja rutiinit. Muuten tila voisi käydä aika pieneksi, hän pohtii.

Työntekijöillä on oma laivalla oma ruokala, mutta he saavat käydä myös asiakkaiden buffeteissa ja ravintoloissa, jos haluavat. Etuna on myös se, että perheenjäsenet saavat risteilyjä henkilökuntahintaan.

– Suurin etu on kyllä se, että pääsemme käymään maissa aamuisin. Näemme niin upeita paikkoja: turkoosin kirkasta vettä ja valkoista hiekkaa. Se on meidän normimaisemamme. Saamme olla auringossa ja nauttia satamapäivistä, koska töitä on vasta illalla.

Tuulilla on vesiesiintyjänä kiinteä kuukausipalkka. Aiemmin Suomessa hän työskenteli asuntostailaajana 40 tuntia viikossa.

– Sain keskivertoa huonompaa palkkaa. Täällä tienaan huomattavasti enemmän, enkä edes koe olevani töissä. Olen tuplannut tuloni verrattuna Suomeen. Minulle tämä on harrastus, mistä joku hullu haluaa maksaa, Tuuli sanoo huvittuneena.

Tällä viikolla alus seilaa Fort Lauderdalesta Bahaman Nassaulle, Royalin omalle saarelle CocoCaylle ja Jamaikan Falmouthille. Tuuli on käynyt laivan mukana myös St. Kittsissä, St. Maartenissa, St. Thomasissa, Cabo Rojossa, San Juanissa, Aruballa ja Curacaolla.

Työn ehdoton varjopuoli on kuitenkin se, että joutuu olemaan erossa perheestä ja ystävistä.

– Aikaero tuo oman lisänsä. Rytmini on iltapainotteinen, joten muut heräilevät töihin, kun minä vielä nukun.

15 vuotta kilpaurheilua

Tuuli on uinut ja kilpaillut taitouinnissa 15 vuotta. Vuoden 2024 Euroopan mestaruuskilpailujen jälkeen hän päätti, että kilpailut on nyt nähty.

– Koin, että olin suomalaisena, sooloa uivana taitouimarina saavuttanut jo kaiken, mitä koki pystyvänsä saavuttamaan.

Tuuli oli ensimmäinen, joka pääsi suomalaisena maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 2024.

Suomen mestaruuksia on kertynyt useampia, ja vuodelta 2024 löytyy myös Pohjoismaiden mestaruusmitali.

Tuulin työtiimissä laivalla on neljä taitouimaria, useampi uimahyppääjä ja tanssijoita.

– Nyt meillä on mahdollisuus tehdä omaa rakasta lajia työnä. Välillä tulee paineita siitä, miten hyvin omasta työstään suoriutuu. Mutta on tämä kuitenkin todella eri maailma kuin kilpaurheilu. Tämä on huomattavasti leppoisampaa.

Aqua Show'ssa on taitouimareiden lisäksi myös tanssijoita ja uimahyppääjiä.Sini Tuulin kotialbumi

Työnantajan puolesta esiintyjille ei aseteta paineita, sillä Tuulin mukaan huippu-urheilijat osaavat arvostaa mahdollisuutta, joka heille on annettu.

Kisameiningeissä hän on sillä tavalla vielä mukana, että hän suunnittelee ja valmistaa kisauimapukuja muille uimareille.

– Sitä odotan taas, että pääsen tekemään niitä. Se on niin ihanaa puuhaa. Teen pääosin soolopukuja, joita olen lähettänyt ympäri maailmaa muun muassa Pohjoismaihin, Yhdysvaltoihin, Keski-Eurooppaan ja Etelä-Afrikkaan, Tuuli kertoo.

Ensi vuoden Tuuli haluaa olla pääosin kotona, sillä silloin on tiedossa läheisten suuria juhlapäiviä.

– Niistä en ole valmis joustamaan, vaikka elän tällä hetkellä nuoren minäni unelmaa. Jos minulle tarjoutuu mahdollisuus lyhyempiin sopimuksiin, mieleni on niille avoin. Tosin työ laivalla on opettanut, että ajoittain on hyvä miettiä elämää päivä kerrallaan ja nauttia siitä, mitä on nyt, Tuuli pohtii.