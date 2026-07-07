Turun Varissuolla alkuvuonna tapahtunut henkirikos tuli tänään käräjäoikeuden käsittelyyn.
Syyttäjä vaatii nelikymppiselle miehelle vähintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta Turun Varissuolla helmikuussa tapahtuneesta henkirikoksesta.
Syyttäjän mukaan mies tappoi toisen miehen lyömällä tätä pajavasaralla päähän.
Teon jälkeisenä yönä mies siirsi ruumiin parvekkeelle, missä hän säilytti sitä yli kaksi kuukautta, sanotaan syyttäjän haastehakemuksessa.
Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies myöntää syytteen taposta, mutta sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ollut surmata uhria.
Asian käsittely alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.