Suomen koripallomaajoukkue pitää edelleen niukkaa tiedotuslinjaa Jacob Grandisonin dopingrikkomuksesta.
Grandisonin nimi löytyi Kansainvälisen koripalloliiton Fiban julkaisemalta antidopinglistalta, jonka mukaan suomalaisyhdysvaltalainen pelaaja on jo kärsinyt amfetamiinista määrätyn kolmen kuukauden kilpailukieltonsa.
Ranskalaisseura Boulazac tiedotti tammikuussa purkaneensa Grandisonin sopimuksen. Hän oli jo syksyllä 2025 jäänyt pois seuran lisäksi Susijengin vahvuudesta.
Fiban listauksen mukaan Grandison oli asetettu syksyllä kolmen kuukauden kilpailukieltoon, joka päättyi 3. tammikuuta kuluvaa vuotta.
Suomen koripalloliitto on pitänyt alusta asti erittäin niukkaa tiedotuslinjaa Grandisonin tapauksesta eikä tilanne näytä muuttuneen Fiban tiedonannon jälkeenkään.
MTV Urheilu on tuloksetta yrittänyt tavoittaa Susijengin valmennuksen johtajaa Henrik Dettmannia kommentoimaan Grandisonin mahdollista paluuta maajoukkueeseen.
Päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi asiaa lyhyesti Koripalloliiton välittämässä tiedotteessa.
– Jacob Grandison on kilpailukieltonsa kärsinyt. Olemme olleet hänen kanssaan yhteydessä näiden kuukausien läpi ja tulemme olemaan vastedeskin. Pelaajien henkilökohtaisia asioita emme voi kommentoida heidän itsensä ohitse, Tuovi totesi.