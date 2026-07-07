Helsinki Cup käynnistyi maanantaina 51. kerran. Pelejä ei ole koskaan peruttu sään vuoksi, toimitusjohtaja vakuuttaa.
Suomen suurin ja Euroopan kolmanneksi suurin junioreiden jalkapalloturnaus on käynnissä pääkaupunkiseudulla.
Voimakkaat vesisateet ovat muuttaneet ainakin jotkut Käpylän urheilupuistossa olevat pelikentät kuravelliksi.
Kaukaisimmat joukkueet ovat saapuneet sateiseen Suomeen Brasiliasta asti, kertoo toimitusjohtaja Lotta Peitsi. Mukana on yli 1700 joukkuetta 18 eri maasta.
– Tänäänkin on jouduttu siirtämään pelejä, mutta ne menevät jo rutiinilla, Peitsi avaa.
Jo yli 50 kesänä järjestetyssä turnauksessa ei ole Peitsin mukaan peruttu koskaan yhtäkään peliä.
– Ehkä aikataulut ovat muuttuneet, mutta pelit on pelattu.
Juuri vetisellä kentällä pelannut Juho sanoi, että Helsinki Cupissa parasta on aurinkoinen sää.
– Ei oo kivaa pelata tuolla mudassa – mutta on se lopulta ihan hauskaa, nuori naurahtaa.