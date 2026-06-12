Onnibusin kyydissä Turusta Helsinkiin körötellyt matkustaja epäilee, että linja-auton sisäkatossa oli hometta. Onnibus pahoittelee tilannetta.

Seitsemän maissa maanantaiaamuna 8. kesäkuuta matkustaja hyppäsi Turusta Onnibusin linja-autoon kohti Helsinkiä.

Hänen paikkansa oli kaksikerroksisen bussin toisessa kerroksessa. Kun hän istahti paikalleen, hän järkyttyi huomatessaan, että katossa istumapaikkojen yläpuolella oli homeelta näyttävää kasvustoa.

Hän otti näkemästään kuvia.



– En ymmärrä, mitä muuta se voisi olla, hän pohtii.

Kostea sisäilma

Matkustajan mukaan sisäilma bussissa oli hyvin kostea ja tunkkainen. Ikkunat olivat huurussa.

– Siellä oli tosi huono ilma. Huomasi, että siinä on jotain ongelmaa, hän kertoo.

Matkustaja kertoo aiemmin elämässään altistuneensa homeongelmille. Tältä matkalta hänelle tuli päänsärkyä ja huonovointinen olo.

Hän haluaa pysyä jutussa nimettömänä, sillä home on hänen mukaansa herkkä aihe yhteiskunnassa. Hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa.

Lukija otti kuvia, joissa Onnibusin katto näyttää olevan homeessa.Lukijan kuva

"Pohjanoteeraus"

Paluumatka taittui toisella bussilla ja siellä oli kaikki kunnossa. Hän ei muista koskaan aiemminkaan nähneensä bussimatkoilla vastaavanlaista tilannetta.