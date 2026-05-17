Bulgarian kappale vetosi raatien nuorempiin jäseniin, arvioivat MTV Uutisten euroviisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen.
Euroviisujen finaalissa nähtiin todella suuri yllätys, kun Bulgaria voitti kilpailun ensimmäistä kertaa. Maan edustaja Dara kiisi voittoon todellisena mustana hevosena, sillä vasta viime päivinä ennen finaalia maa liikehti vedonlyöntitilastoissa lähelle kärkeä.
Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen olivat viimeiseen asti kilpailun ylivoimaiset ennakkosuosikit. Kaksikko sijoittui lopulta kilpailussa kuudenneksi.
Bulgaria sai jo raadeilta yllättävän suuret pisteet. Euroviisujen finaaleihin palautettiin tänä vuonna raadit, mutta raadeissa nähtiin uudistus. Raatien kokoa kasvatettiin viidestä seitsemään ja kahden raatiin kuuluneen piti olla iältään 18–25-vuotiaita. Tähän kohderyhmään Bulgarian kappale vetoaa täydellisesti.
Esitys piti sisällään näyttävää tanssia, päähän soimaan jäävän hokeman sekä toi katsojalle hyvän mielen. Bangarangan kaltaiselle esityksellä on kysyntää nykyisessä maailmantilanteessa.
Voittoa edelsi jännitysnäytelmä Israelin ja Bulgarian välillä. Mediakeskuksessa hurrattiin kovaan ääneen Bulgarialle. Israelin voitto olisi syönyt Euroopan yleisradiounionin mainetta, sillä maa on aiemmissa viisuissa masinoinut ääniä ja sai jo tänä vuonna varoituksen äänien kalastelusta.
Israelin osallistuminen Euroviisuihin on tänäkin vuonna herättänyt vastustusta maan Gazassa käymän sodan vuoksi. Euroviisujen johtaja Martin Green alleviivasi aiemmin tällä viikolla MTV Uutisille antamassan haastattelussa, että Euroviisuihin osallistuu Israelin yleisradioyhtiö KAN, ei Israelin hallitus. Tämä ei kuitenkaan kaikkien fanien mieltä tyydyttänyt.