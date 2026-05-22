Vakava onnettomuus tapahtui marraskuussa Louisvillen kansainvälisellä lentoasemalla.
Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuusvirasto NTSB julkaisi videon viime vuoden UPS:n rahtikoneonnettomuudesta Kentuckyn Louisvillessa.
McDonnell Douglas MD-11F -koneen vasen moottori irtosi nousukiidossa, minkä jälkeen kone syttyi tuleen ja törmäsi liikekeskukseen.
Onnettomuudessa kuoli kolme koneessa ollutta lentäjää ja 12 maassa ollutta ihmistä.
NTSB kertoi tiistaina kuulemistilaisuudessa, että miehistö oli siirretty kyseiseen koneeseen sen jälkeen, kun heidän alkuperäinen MD-11-koneensa poistettiin käytöstä polttoainevuodon vuoksi.
Kuulemisessa kerrottiin myös, ettei UPS ryhtynyt lisätoimiin tarkasteltuaan Boeingin vuonna 2011 antamaa ilmoitusta moottorien kiinnitysrakenteiden rakenteellisista ongelmista, kertoo CBS.
UPS:n mukaan ilmoitus ei edellyttänyt toimenpiteitä, eikä koneen valmistaja pitänyt sitä tuolloin turvallisuutta uhkaavana.
MD-11-koneiden valmistaja on yhdysvaltalainen McDonnell Douglas, jonka Boeing osti vuonna 1997.
MD-11 on kolmimoottorinen lentokone, jolla lennetään tyypillisesti pitkiä lentoja.
Rahtikoneen moottorikiinnike petti NTSB:n mukaan metallin väsymisen seurauksena.