Tasavallan presidentti myönsi perjantaina 55 arvonimeä.
Arkkiatrin arvonimen sai dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Hietanen. Arkkiatrin arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan.
Hietasta edelsi arkkiatri Risto Pelkonen vuosina 1995–2025.
Vuorineuvoksen arvonimi myönnettiin toimitusjohtaja Liisa Hurmeelle sekä hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivelle.
Tasavallan presidentti myönsi myös ensimmäistä kertaa pelastusneuvoksen ja varhaiskasvatusneuvoksen arvonimet.
Korkein lääkärille myönnettävä arvonimi
Päivi Hietanen on Suomen 13. arkkiatri. Arkkiatri muistuttaa, että lääketieteen perusarvot eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne vaativat jatkuvaa vaalimista myös terveydenhuollon paineisessa arjessa, kertoo Lääkäriliitto tiedotteessa.
– Ilman toiminnan vahvaa eettistä pohjaa ihmisten hoito kärsii, ja lääkärillä on vaara uupua tai kyynistyä, sanoo Hietanen Lääkäriliiton tiedotteessa.
Arvonimen on saanut 12 lääkäriä, joista kuusi itsenäisyyden aikana.
Arvonimi myönnetään eliniäksi.