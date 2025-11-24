Alustava raportti UPS:n rahtikoneen moottorin irtoamisen syystä on julkaistu.

14 ihmistä kuoli, kun Havaijin Honoluluun matkalla ollut UPS:n rahtikone putosi maahan Kentuckyssa marraskuun alussa.

Onnettomuustutkinnan alustavassa raportissa todetaan, että koneen vasen moottori ja tukirakenne irtosivat siivestä nopeasti sen jälkeen, kun kone nousi kiitotieltä.

Yllä olevalla videolla näkyvät pysäytyskuvat paljastavat, kuinka kolmimoottorisen McDonnell Douglas MD-11F -lentokoneen vasen moottori irtoaa koneesta, nousee siiven yli ja sytyttää tulipallon.

Lentokone onnistui ylittämään kiitotien päädyssä sijaitsevan suojavallin, mutta koneen vasemmanpuoleinen laskuteline osui varastorakennuksen kattoon. Tämän jälkeen lentokone törmäsi kahteen muuhun rakennukseen, mukaan lukien öljytuotteiden kierrätyslaitokseen.

Yhdysvaltojen liikenneonnettomuuksia tutkivan viranomaistahon eli NTSB:n suorittaman tutkinnan ensimmäisessä raportissa todetaan, että moottorin siipeen kiinnittävissä osista löydettiin useita väsymismurtumia sekä ylikuormituksen merkkejä.

Louisvillen kansainvälisen lentokentän välittömässä läheisyydessä Kentuckyn osavaltiossa tapahtuneen turman tutkinta jatkuu vielä pitkään. Lopullinen raportti on odotettavissa noin 18–24 kuukauden kuluttua, ja siinä on määrä selventää onnettomuuden todennäköiset syyt.

Koneen kolmehenkisen miehistön lisäksi turmassa menehtyi 11 maassa ollutta ihmistä.

Yllä oleva video näyttää, miten moottori irtoaa koneesta heti nousun jälkeen.