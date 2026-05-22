Portugalin poliisi on ottanut kiinni naisen, jota epäillään lastensa hylkäämisestä.

Ranskalaisnaisen epäillään hylänneen alle 5-vuotiaat lapsensa Etelä-Portugalissa yksin tien varteen tämän viikon tiistaina.

41-vuotias äiti katosi Ranskan Colmarista lastensa kanssa aiemmin ilman lasten isän hyväksyntää. Lasten vanhemmat olivat eronneet.

Katoamisesta ilmoitti naisen perhe 11.toukokuuta. Selvisi, että nainen oli lähtenyt matkaan lastensa kanssa autolla. Syyttäjän mukaan äiti oli ajanut lastensa kanssa ensin Etelä-Ranskaan, sitten Espanjaan ja lopuksi Portugaliin.

Portugalilaisen paikallismedian mukaan äiti ja tämän uusi kumppani olivat hylänneet naisen lapset valtatien varteen, noin 100 kilometriä Lissabonista etelään Alcacer do Sal -nimisen kaupungin lähelle.

Pojilla oli paikallismedian mukaan reput, joissa oli keksejä, vettä ja hedelmiä mutta ei esimerkiksi henkilöllisyystodistuksia.

"Silmämme sidottiin"

Portugalilainen mies löysi lapset tieltä.

– Soitimme heti poliisille ja kerroimme, että olimme löytäneet lapsia ilman vanhempiaan, mutta kukaan ei ymmärtänyt lapsia, sillä he puhuivat ranskaa, kertoi 76-vuotias paikallinen leipuri Eugenia Quintas, jonka poika oli löytänyt lapset.

Perhe otti yhteyttä ranskaa puhuvaan lääkäriin, jolle lapset kertoivat tapahtuneesta.

Lapset kertoivat, että heidät oli jätetty yksin minimaalisten eväiden kanssa.

– Meidän silmämme sidottiin ja kun otin siteen pois silmiltä, äidin auto oli poissa, se oli kadonnut, lapsen kerrotaan todenneen löytymisen jälkeen.