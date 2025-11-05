Uhriluvut ovat alustavia ja voivat vielä nousta.
Yhdysvalloissa ainakin neljä ihmistä on kuollut lentoturmassa Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillessä.
Asiasta kertoo paikallinen viranomainen, jonka mukaan kymmenkunta ihmistä on lisäksi viety sairaalaan.
Lähettiyhtiö UPS:n Havaijin Honoluluun matkalla ollut rahtikone syöksyi maahan lähellä Louisvillen kansainvälistä lentokenttää pian nousun jälkeen.
UPS:n mukaan koneessa oli kolme ihmistä.
Kentuckyn kuvernööri Andy Beshear sanoi aiemmin, että osa loukkaantuneista on saanut merkittäviä vammoja. Beshear antoi ymmärtää, että uhriluvut ovat alustavia ja voivat vielä nousta.