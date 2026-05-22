Michael Carrick on nimitetty Manchester Unitedin manageriksi vuoteen 2028 ulottuvalla sopimuksella, Englannin Valioliigan jättiseura tiedottaa.

Seuran ex-luottopelaaja Carrick, 44, astui Unitedin väliaikaismanagerin pestiin viime tammikuussa, kun Ruben Amorim sai potkut. Englantilainen onnistui kääntämään suurseuran kurssia, ja United on sijoittumassa Valioliigassa kolmanneksi.

Tämä tietää myös sitä, että punapaidat palaavat Mestarien liigaan ensi kaudella.

– Viimeisen viiden kuukauden aikana tämä pelaajajoukko on osoittanut, että he pystyvät saavuttamaan täällä vaaditun sitkeyden, yhteenkuuluvuuden ja päättäväisyyden tason. Nyt on aika mennä yhdessä eteenpäin kunnianhimoisesti ja suunnitelmallisesti, Carrick totesi seuran tiedotteessa.

Peliuransa vuonna 2018 päättänyt Carrick on valmentanut myös Middlesbroughta.

Guardiola jättää Cityn

Unitedin paikallisvastustaja Manchester City vahvisti puolestaan manageri Pep Guardiolan lähdön kuluvan kauden jälkeen. Useat brittimediat olivat jo ehtineet uutisoida menestysluotsin ratkaisusta.

Guardiola otti ohjat Cityssä vuonna 2016. Espanjalaisluotsi on saavuttanut seurassa kuusi Valioliiga-titteliä, kolme Englannin cupia, viisi liigacupia ja Mestarien liigan.

Guardiolan korvaajaksi odotetaan entistä Chelsean manageria, italialaista Enzo Marescaa.