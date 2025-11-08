Vaikka kone olisi kyennyt jatkamaan lentämistä jäljelle jääneillä moottoreilla, se ei olisi välttämättä säästynyt onnettomuudelta, sanoo ilmailuasiantuntija.
Lähettiyhtiö UPS:n Havaijin Honoluluun matkalla ollut rahtikone syöksyi maahan pian lentoonlähdön jälkeen Kentuckyn osavaltiossa, lähellä Louisvillen kansainvälistä lentokenttää tiistai-iltana paikallista aikaa.
Onnettomuudessa on kerrottu menehtyneen ainakin 13 ihmistä, mukaan lukien koneen kolmihenkinen miehistö.
Yhdysvaltain onnettomuustutkintakeskuksen (NTSB) jäsen Todd Inman on kertonut CNN:lle ja uutistoimisto AP:lle, että koneen vasen moottori irtosi lentoonlähdön aikana.
Kyseessä oli McDonnell Douglas MD-11 -tyyppinen kone, jossa on kolme moottoria: kaksi siivissä ja yksi rungon takaosassa.