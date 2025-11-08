Yhdysvaltain onnettomuustutkintakeskuksen (NTSB) jäsen Todd Inman on kertonut CNN:lle ja uutistoimisto AP:lle, että koneen vasen moottori irtosi lentoonlähdön aikana.

Lähettiyhtiö UPS:n Havaijin Honoluluun matkalla ollut rahtikone syöksyi maahan pian lentoonlähdön jälkeen Kentuckyn osavaltiossa, lähellä Louisvillen kansainvälistä lentokenttää tiistai-iltana paikallista aikaa.

MD-11 on kolmimoottorinen lentokone, jolla lennetään tyypillisesti pitkiä lentoja. Kuvituskuva. imago/Alexander Ludger/ All Over Press

– Tietysti, jos kone on vanha ja monta kertaa ravistanut oikein kovasti, metalli on saattanut niin sanotusti väsyä.

Lentäjillä vaihtoehdot vähissä

– Pitäisi onnistua, mutta siinä on aina se riski, että jos jokin iso osa, esimerkiksi moottori, repeää irti tai tapahtuu jotain muuta, irronneesta moottorista voi imeytyä osia tai muuta materiaalia takana olevaan moottoriin, Mattila sanoo.