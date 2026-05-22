Pitkä lista englantilaisia tähtipelaajia on ulkona kesän MM-kisoista.

Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel julkisti perjantaina 26 nimen listan, jolle eivät tällä kertaa mahtuneet muun muassa Manchester Cityn Phil Foden ja Cole Palmer.

Yksi putoaja oli Real Madridin laitapuolustaja Trent Alexander-Arnold. Hän on esiintynyt kentällä vain yhdessä maaottelussa sen jälkeen, kun saksalainen Tuchel aloitti tehtävässä vuonna 2025.

Torstaina tuli ilmi, että Englannin pitkäaikainen luottopuolustaja Harry Maguire ei saa kutsua MM-kisaryhmään.

Sen sijaan hyökkääjä Ivan Toney tekee paluun maajoukkueeseen vuoden poissaolon jälkeen. Myös Brentfordin veteraanipelaaja Jordan Henderson lähtee jo neljänsiin MM-kisoihinsa.

Englanti pelaa MM-kisojen L-lohkossa yhdessä Kroatian, Ghanan ja Panaman kanssa.

Englannin joukkue jalkapallon MM-kisoihin:

Maalivahdit: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James ‌Trafford (Man City). Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle). Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal). Harry Kane (Bayern München), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)