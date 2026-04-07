Yksi ihminen on kuollut ja kaksi poliisia loukkaantunut ampumavälikohtauksessa Istanbulissa lähellä Israelin konsulaatin asuinrakennusta, kertovat useat mediat.
Turkkilaisen NTV-uutiskanavan mukaan Istanbulissa sijaitsevan Israelin konsulaatin lähistölle saapui kolme maastopukuista henkilöä, jotka avasivat tulen.
NTV:n mukaan yksi hyökkääjistä kuoli tulitaistelussa poliisin kanssa. Lisäksi kahden hyökkääjän ja kahden poliisin kerrotaan loukkaantuneen.
Uutistoimisto Reuters on nähnyt videon, jossa poliisi ottaa esille aseen ja suojautuu laukausten äänten kuuluessa. Videolla näkyy myös verinen henkilö.
Konsulaatti oli ollut suljettuna jo pitkään, ja rakennuksen edessä oli vain poliiseja vartioimassa, NTV kirjoittaa.
