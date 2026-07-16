Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB.
Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin.
Yhdysvallat kertoi aiemmin jatkaneensa iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä.
Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi torstain vastaisena yönä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset.