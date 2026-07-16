Helsingin rautatieaseman Asema-aukiolla on tapahtunut puukotus varhain torstaiaamuna.
Miestä puukotettiin Helsingissä päärautatieasemalla torstaina aamulla. Ilmoitus väkivallanteosta tuli noin kello 5.30.
Poliisi löysi uhrin Asema-aukiolta. Epäilty tekijä oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa.
Poliisin mukaan uhrin vammat ovat vakavia ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Alustavan tiedon mukaan uhri ja tekijä tuntevat toisensa.
Rikoskomisario Juha Piippo kertoo MTV Uutisille uhrin olevan nuorehko mies.
– Nuorehko mies on saanut puukosta Helsingin asema-aukiolla. Kyseessä on vakava puukotus. Minun tietojen mukaan uhri on jäämässä henkiin, Piippo kuvailee.
Rikosta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisilla on myös vahva epäily tekijästä, jota ollaan parhaillaan hakemassa kuulusteluihin.
– Meillä on aika hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut ja keitä on ollut tässä mukana. Epäilty on juuri hakusessa kuulusteluihin, Piippo kertoo.