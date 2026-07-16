Vegas Golden Knights on tehnyt kolmivuotisen tulokassopimuksen suomalaispuolustaja Juho Piiparisen, 17, kanssa.
Vegas varasi Piiparisen kesän NHL-varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella 29. pelaajana.
Puckpedian mukaan Piiparinen saa NHL:ssä pelatessaan 1,075 miljoonaa dollaria (noin 940 000 euroa) kaudessa. AHL:ssä hänen vuosipalkkansa on 87 500 dollaria (noin 76 500 euroa).
Viime kaudella Piiparinen kiekkoili Tapparassa. Hän pelasi SM-liigassa 29 ottelua tehoin 0+3.
Hän viiletti myös sekä alle 20-vuotiaiden että alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa.