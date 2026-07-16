Argentiinan ja Englannin välisen MM-ottelun jälkeen Argentiinan pelaajat juhlivat voittoaan poliittisen lakanan kanssa.

Jo MM-välierän alla media nosti esiin Argentiinan ja Englannin välillä vallitsevan poliittisen jännitteen, joka juontaa juurensa vuonna 1982 käytyyn Falklandinsaarten sotaan.

Isolle-Britannialle kuuluvat Falklandin saaret sijaitsevat eteläisellä Atlantilla Argentiinan edustalla.

Ennen ottelua Argentiinan sotaveteraanien järjestö toivoi, ettei otteluun haettaisi vastakkainasettelua poliittisen historian kautta. Järjestön toive ei kuitenkaan lopulta toteutunut.

Argentiinan 2–1-voittoon päättyneen ottelun jälkeen kentällä nähtiin nimittäin saariin viittaava lakana. Argentiinan pelaajat, Giovani Lo Celso etunenässä, juhlivat voittoaan pitelemällä lakanaa, jossa luki "Falklandinsaaret kuuluvat Argentiinalle".

Fifan kanta poliittisiin kannanottoihin on ollut jyrkkä. Muun muassa vuoden 2018 MM-kisoissa Sveitsin kosovolaistaustaiset Xherdan Shaqiri ja Granit Xhaka saivat sakot, koska tuulettivat Serbiaa vastaan tehtyä maalia Albanian kotkaa symboloivalla eleellä.

Vuoden 2022 MM-kisoissa Serbia sai 20 000 frangin sakot lipusta, jossa Kosovon alue oli piirretty osaksi Serbiaa.