Äärimmäinen kuumuus uhkaa suositun parmesan-juuston tuotantoa Italiassa. Syynä ovat entistä pidemmät ja rajummat helteet.

Italian Emilia-Romagnan alue on tunnettu juustostaan ja lehmistään. Niille yli 40:in kelit ovat kurjia. Lehmän pötsi toimii kuin kuumavesipulloa kehoa vasten. Tällöin ruokakaan ei maistu.

– Kun jalat turpoavat helteessä, on lehmillä tapana asettua makuulle ja syödä vähemmän. Tämän seurauksena ne tuottavat vähemmän maitoa, sanoo Parmigiano Reggiano -konsortion puheenjohtaja Nicola Bertinelli.

Kuivuus taas vähentää rehun ja heinän saavuutta. Eläinten hyvinvoinnin ohella tämä on rahakysymys. Ala tuottaa vuosittain 4,5 miljardin euron liikevaihdon.

Ongelmat kasvavat helteiden yleistyessä

Alan suurimpiin vientiyrityksiin kuuluvan Granterre-konsernin mukaan satunnaiset helteet eivät vielä paljoa vaikuta, mutta nykyisen kaltaiset toistuvat äärihelteet ovat ongelma monella tavalla.

– Välitön vaikutus tulee maidon määrään ja mahdollisesti myös laatuun, mutta ennen kaikkea kustannukset nousevat, sanoo kansainvälisen myynnin johtaja Paulo Ganzerli.

Äärisäitä vastaan on taisteltu vesisumutusjärjestelmillä ja tehokkaammalla ilmanvaihdolla. Kaikki tämä vie enemmän energiaa – pian suomalainenkin kuluttaja voi maksaa parmesaanista eli Parmegiana Reaggianosta tuntuvasti enemmän. Italiassa huoletta erityisesti alan tulevaisuus ja myös juuston laatu.